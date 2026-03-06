Irca | 3 funzionari al timone Roccella guida il collegio straordinario

La Regione Siciliana ha appena varato un decreto urgente per garantire la continuità amministrativa dell'Irca, nominando un collegio straordinario sindacale presieduto da Leonardo Roccella. La decisione, presa dall'assessore alle Attività Produttive, mira a colmare il vuoto di gestione fino all'elezione del nuovo organo decisionale. Tre funzionari regionali hanno accettato l'incarico e si insedieranno ufficialmente nella prossima seduta commissariale prevista per il 10 marzo. Il meccanismo di emergenza attiva L'intervento normativo nasce dalla necessità imperiosa di assicurare che le funzioni amministrative ordinarie non subiscano interruzioni durante il periodo di transizione.