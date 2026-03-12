Stretta sull' uso sconsiderato di bici elettriche e monopattini | raffica di controlli scattano le sanzioni

La questura di Foggia ha avviato un'operazione di controlli intensificati sull’uso di bici e monopattini elettrici, coinvolgendo più forze dell’ordine. Sono stati effettuati numerosi accertamenti e sanzioni a carico di chi utilizza i mezzi in modo irregolare. L’obiettivo dichiarato è promuovere un utilizzo più responsabile di questi strumenti di micromobilità.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno portato all’identificazione di 123 soggetti, di cui 37 con pregiudizi di polizia; al controllo di 100 veicoli. Ben 16 conducenti di monopattini sono stati sanzionati e sono stati elevati 35 verbali al Codice della Strada." Si rappresenta che la massimizzazione delle azioni di prossimità sono e saranno costantemente assicurate da una capillare ed attenta attività presidiale delle Forze di Polizia", assicurano dagli uffici di via Gramsci. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

