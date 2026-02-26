Qualità delle acque prorogato al 2027 il progetto regionale tutela e monitoraggio delle risorse

È stata annunciata la proroga del progetto regionale dedicato al controllo e alla salvaguardia delle risorse idriche fino al 2027. L’iniziativa, sostenuta da un accordo tra le autorità locali e l’agenzia ambientale, si inserisce nel quadro delle attività finanziate dal programma Po Ambiente Fsc 2014-2020. Questa decisione permette di continuare le azioni di monitoraggio delle acque sull’isola.

Prosegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell'accordo di collaborazione tra l'autorità di bacino della presidenza della Regione e Arpa Sicilia, nell'ambito del programma finanziato dal Po Ambiente Fsc 2014-2020.