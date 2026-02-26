Qualità delle acque in Sicilia prorogato il progetto di monitoraggio delle risorse idriche

È stata annunciata la proroga del progetto di monitoraggio delle risorse idriche in Sicilia, che vede coinvolti l’Autorità di bacino e Arpa Sicilia. L’obiettivo è garantire un controllo continuo sulla qualità delle acque dell’isola attraverso un accordo di collaborazione rinnovato. La decisione permette di proseguire con le attività di analisi e sorveglianza delle risorse idriche regionali.

Prosegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell'accordo di collaborazione tra l'Autorità di bacino della Presidenza della Regione e Arpa Sicilia, nell'ambito del programma finanziato dal Po Ambiente Fsc 2014-2020. Il provvedimento, a firma.