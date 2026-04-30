Monfalcone rinascita | il bronzo di Pacor celebra il Conte Valentinis

A Monfalcone è stata inaugurata una nuova scultura in bronzo realizzata dall'artista Giovanni Pacor, dedicata al Conte Valentinis. La statua rappresenta una figura in piedi, collocata in una piazza della città. L'opera è stata ufficialmente presentata alla presenza di autorità e cittadini, segnando un momento di rinnovamento culturale per il centro. La scultura si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio locale.

? Cosa sapere Inaugurata a Monfalcone la scultura in bronzo di Giovanni Pacor dedicata al Conte Valentinis.. Il monumento riqualifica il Porticciolo Nazario Sauro insieme a una mostra sul Canale Valentinis.. Il Porticciolo Nazario Sauro di Monfalcone ha ufficialmente accolto, nella giornata di mercoledì 29 aprile 2026, la nuova scultura in bronzo dedicata al Conte Eugenio Valentinis, segnando l’inizio di un doppio appuntamento istituzionale volto a celebrare la memoria storica locale. L'inaugurazione del monumento si intreccia con l'apertura di una mostra fotografica che ricostruisce l'importanza del Canale navigabile denominato proprio con il nome del Podestà, documentando lo spostamento della banchina portuale nel centro urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone rinascita: il bronzo di Pacor celebra il Conte Valentinis Notizie correlate Lucia Dalmasso, bronzo olimpico: un campanaccio di famiglia celebra tenacia e rinascita nello snowboard.Livigno, 9 febbraio 2026 – Gioia incontenibile per Pietro Dalmasso, padre della campionessa olimpica di snowboard Lucia Dalmasso, che ha conquistato... Fieste de Patrie: il Friuli celebra 949 anni tra memoria e rinascitaLe comunità di Artegna e Montenars hanno ospitato la 49/a edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, un appuntamento che quest’anno ha assunto una...