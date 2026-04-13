Fieste de Patrie | il Friuli celebra 949 anni tra memoria e rinascita

Le comunità di Artegna e Montenars hanno accolto la 49ª edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, una manifestazione che quest’anno ha raggiunto un significato storico particolare per la regione. La celebrazione, che si svolge ogni anno, quest’anno ha segnato un anniversario importante, arrivando a quasi un millenio di storia. La festa ha coinvolto le diverse comunità locali, portando in scena tradizioni e memorie condivise.

Le comunità di Artegna e Montenars hanno ospitato la 49a edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, un appuntamento che quest’anno ha assunto una valenza storica profonda per il territorio. La celebrazione itinerante si è concentrata su aree che hanno subito i colpi devastanti del sisma del 6 maggio 1976, trasformando la ricorrenza in un ponte tra la memoria dei sopravvissuti e la responsabilità verso chi erediterà il futuro della regione. Memoria storica e identità tra le pievi friulane. L’assessora regionale alle Finanze, Zilli, ha partecipato ai momenti solenni dell’evento sottolineando come l’esposizione delle bandiere friulane lungo le strade e sui davanzali rappresenti il legame visibile di un popolo con la propria lingua e la propria storia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fieste de Patrie: il Friuli celebra 949 anni tra memoria e rinascita Leggi anche: Fieste de Patrie dal Friûl, perché oggi si celebra la Festa della Patria del Friuli Tra libri, musica e folklore Udine celebra la "Fieste de Patrie"Un mese di appuntamenti per raccontare, vivere e condividere l’identità friulana.