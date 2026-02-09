Lucia Dalmasso bronzo olimpico | un campanaccio di famiglia celebra tenacia e rinascita nello snowboard

Livigno si riempie di festa per Lucia Dalmasso, che torna a casa con un bronzo olimpico. La famiglia Dalmasso si abbraccia, orgogliosa, mentre la giovane snowboarder riceve applausi e complimenti. La medaglia conquistata a Milano Cortina 2026 segna un grande risultato per la città e per il paese. Pietro Dalmasso, il papà di Lucia, non nasconde la sua emozione: “È un sogno che si avvera”.

Livigno, 9 febbraio 2026 – Gioia incontenibile per Pietro Dalmasso, padre della campionessa olimpica di snowboard Lucia Dalmasso, che ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Un momento di grande emozione condiviso a Casa Italia, sottolineato da un cimelio di famiglia, un campanaccio che simboleggia la tenacia della giovane atleta. La vittoria di Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia. Pietro Dalmasso, visibilmente commosso, ha mostrato ai giornalisti un campanaccio particolare, un regalo dello zio e della zia, che ha un significato speciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lucia Dalmasso, ex promessa dello sci, ha conquistato il suo primo podio olimpico nello snowboard, battendo la concorrenza italiana per il bronzo.

Lucia Dalmasso, la snowboarder torinese, si aggiudica il bronzo alle Olimpiadi.

