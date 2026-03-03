Preziosi rubati e riciclati attraverso attività di compro oro tra Grosseto e Siena tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate e una rete di furti e riciclaggio di preziosi tra Grosseto e Siena è stata smantellata. Sono state adottate tre misure cautelari e un compro oro è stato sequestrato nell’ambito di un’operazione che ha portato al recupero di numerosi preziosi rubati e riciclati. L’indagine ha coinvolto vari soggetti e attività sospette di compro oro.

Tre misure cautelari personali eseguite e un compro oro sequestrato, questo il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha smantellato un giro di furti e riciclaggio tra le province di Grosseto e Siena. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, ha portato all’individuazione di una rete dedita alla gestione e ricettazione di preziosi provento di reato, culminando nell’esecuzione di tre misure cautelari personali e nel sequestro di un esercizio commerciale. Riciclaggio in un compro oro tra Grosseto e Siena Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto origine dopo un furto avvenuto il 25 luglio 2024 presso l’abitazione di un professionista nella provincia di Siena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

