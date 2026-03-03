Tre ragazzi sono stati arrestati e due persone denunciate in seguito a un raid al bar di Arzano. Le forze dell'ordine hanno condotto lunghe ricerche e accertamenti investigativi, culminati con l'arresto dei tre giovani e la denuncia di altre due persone. L'intervento è avvenuto nelle ultime ore e ha coinvolto le forze di polizia locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine di ininterrotte ricerche e accertamenti investigativi, i carabinieri della stazione Carabinieri di Grumo Nevano hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa, percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi. Sì tratta di un 23enne incensurato, un 19enne incensurato e un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Denunciati, invece, un 20enne già noto alle forze dell’ordine per false dichiarazioni sull’identità personale e violazione dell’obbligo di dimora e un 40enne, titolare di porto d’armi, per omessa comunicazione della cessione di arma. L’attività è l’epilogo dell’intervento effettuato la scorsa notte dai militari impegnati in un servizio ad “alto impatto”, predisposto nei territori di Arzano e Grumo Nevano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raid al bar ad Arzano, tre ragazzi arrestati e due persone denunciate

