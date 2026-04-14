Tra pochi minuti si accende la partita tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La formazione azzurra presenta alcune novità, con l’ingresso in campo di Glionna, ala dell’Inter, che prende il posto di Bonansea, non convocata per un problema fisico. I tifosi sono in attesa del fischio d’inizio, pronti a seguire la sfida in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 La vera sorpresa della formazione è Glionna, ala dell’Inter, che prende il posto di Barbara Bonansea, neanche convocata per un problema fisico dal quale ancora non è rientrata. 18.05 Girelli torna titolare dopo due panchine di fila. La calciatrice di proprietà della Juventus sta vivendo una meravigliosa spedizione statunitense giocando per il Bay FC. 18.03 L’Italia viene da una sconfitta e un pareggio in casa contro Svezia e Danimarca. Le azzurre cercano in trasferta i punti che hanno lasciato per strada. 18.01 La Serbia non ha mai battuto l’Italia in una competizione ufficiale della UEFA, con le azzurre vittoriose due volte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio

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