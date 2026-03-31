L'annuncio di Infantino sull'Iran | Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti

Il presidente della FIFA ha annunciato che l'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali e disputerà le sue partite negli Stati Uniti. La conferma è arrivata prima dell'ultima partita amichevole e non ci saranno esclusioni o modifiche rispetto alla partecipazione prevista. La squadra iraniana sarà dunque presente nel torneo e giocherà le gare in territorio statunitense.

Nessuna esclusione, l'Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell'ultima amichevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la... L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiIl ministro dello Sport di Teheran ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio in programma in estate negli Stati Uniti. Altri aggiornamenti su Stati Uniti Temi più discussi: Usa-Iran, la storia dell'amichevole dimenticata di Pasadena: altro che Infantino, quando il calcio sapeva davvero unire; Un italiano tranquillo. Zampolli alla corte di Trump; Mondiali 2026, il pallone della finale: le anticipazioni su Trionda. Foto; Mondiali: la presenza dell'Iran non è in dubbio, almeno per Infantino. Calcio, Mondiali 2026, Infantino: Iran giocherà negli UsaRoma, 31 mar. (askanews) – Gianni Infantino conferma la partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026 e ribadisce che le partite si disputeranno negli Stati Uniti come previsto dal sorteggio. Il numero un ... askanews.it La certezza di Infantino: 'L'Iran sarà al Mondiale negli Usa'L'Iran sarà al Mondiale, nelle sedi previste, ovvero negli Stati Uniti: è la certezza espressa dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, in tribuna ad Antalya, in Turchia, per seguire l'amichevol ... ansa.it Corriere della Sera. . L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto pe - facebook.com facebook Le strutture militari degli Stati Uniti in Italia che possono essere usate per la guerra in Iran x.com