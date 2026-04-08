La guerra per la concessione della spiaggia di Mondello la Italo Belga ricorre al Tar contro i bandi della Regione

La società Italo Belga ha deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro i bandi dell'assessorato regionale al Territorio riguardanti l'assegnazione delle concessioni temporanee di 13 lotti della spiaggia di Mondello. La disputa riguarda le modalità di assegnazione delle aree e il procedimento di gara avviato dalla Regione. La decisione arriva dopo che sono stati pubblicati i bandi per le concessioni sul tratto di spiaggia.

La società Italo Belga ha presentato ricorso al Tar contro i bandi dell'assessorato regionale al Territorio per l'assegnazione con concessioni brevi di 13 lotti della spiaggia di Mondello. Si allungano dunque i tempi nonostante la stagione balneare sia alle porte. L'udienza dei giudici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it La revoca della concessione per la spiaggia di Mondello: il Tar respinge la richiesta di sospensiva della Italo BelgaLa prima sezione del Tar Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Mondello... Leggi anche: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga Temi più discussi: Belgio: al fumettista italiano Salvo premio europeo Gabriel. Graphic novel su san Damiano di Molokai; CAOS (FDI) SICILIA/ La Vardera, Messina, Antoci: la Regione è pronta a un Crocetta bis; Sinner esordisce nel doppio a Montecarlo: obiettivo terra battuta; Montecarlo: Sinner vince in doppio e va agli ottavi L'azzurro con Bergs batte in due set Machac e Ruud per 6-4, 7-5. Palermo, la Italo Belga ricorre al TarPALERMO – La società Italo Belga ha presentato ricorso al Tar contro i bandi dell’assessorato regionale al Territorio per l’assegnazione con concessioni brevi di 13 lotti della spiaggia di Mondello, a ... livesicilia.it Conclusa l’udienza sul ricorso dell’Italo-belga contro il decreto su MondelloPALERMO – Si è conclusa al Tar di Palermo l’udienza per esaminare il ricorso della società Italo belga contro il decreto di decadenza della concessione per parte della spiaggia di Mondello a Palermo f ... livesicilia.it VINCONO SINNER/BERGS La coppia Italo-belga chiude l’incontro contro Machac/Ruud in due set e festeggia con una stretta di mano speciale! Sinner/Bergs volano al prossimo turno dove incontreranno una coppia tra i fratelli Tsitsipas e Andreozzi/Guignar x.com Il crooner Italo-belga Dany Danubio sara oggi alle 11:30 in diretta su RadioHitalia…ciao DANY !!#radiohitalia - facebook.com facebook