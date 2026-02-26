Svolta storica a Mondello | la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga

A Mondello arriva una decisione importante: la Regione ha ufficialmente revocato la concessione della spiaggia alla Italo Belga. La scelta segna un cambiamento significativo in un rapporto che dura da quasi un secolo. La revoca apre una nuova fase per la gestione dell’area, suscitando reazioni e riflessioni tra gli abitanti e gli operatori locali.

La Regione ha revocato la concessione alla Italo Belga. Una svolta storica per Mondello, se si considera che le origini del rapporto tra la società e la borgata marinara risalgono a quasi cento anni fa. Oggi l'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente ha comunicato che, con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, “ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Caso Mondello, l'Italo Belga: "Nessuna interdittiva, l'attività prosegue normalmente"

La prefettura affianca tre commissari ai vertici della Italo Belga: "Serve un percorso di bonifica della società"L'azienda, concessionaria della spiaggia di Mondello, è stata sottoposta per un anno alla misura della prevenzione collaborativa: strumento previsto...