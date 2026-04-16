Mondadori firma contratto e acquisisce il ramo dell'editoria scolastica di Hoepli

Il Gruppo Mondadori ha annunciato ieri sera di aver firmato un contratto per l'acquisto del ramo dell'editoria scolastica di Hoepli. La notizia è stata resa pubblica nella giornata di mercoledì 15 aprile, confermando l'acquisizione ufficiale di questa divisione dell'azienda. L'operazione riguarda specificamente il settore dell'editoria destinato al mondo scolastico.

Il ramo dell'editoria scolastica di Hoepli è stato acquisito dal Gruppo Mondadori. L'ufficialità è arrivata nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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