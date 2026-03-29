Venerdì si è spento a 77 anni Walter Savelli, noto come il pianista di Claudio Baglioni e suo storico compositore. Savelli ha collaborato con l’artista per circa trent’anni, contribuendo a numerosi progetti musicali. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo della musica, che si è unito nel ricordo di una carriera lunga e ricca di successi.

Il mondo della musica piange e si stringe in un abbraccio attorno alla famiglia di Walter Savelli, morto venerdì a 77 anni: è stato per 30 anni il pianista di Claudio Baglioni. Fiorentino di nascita, da decenni viveva a Colle tra Bacchereto e Seano, con la sua bella famiglia. La notizia della sua scomparsa è arrivata con un post su Facebook proprio dei suoi familiari, la moglie Patrizia, i figli Camilla, Linda e Simon: "Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare. Walter se n’è andato, per le complicazioni sopraggiunte dopo l’intervento. Lascia però una grande eredità: la sua musica dove è racchiusa la sua essenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Walter Savelli. Era il pianista di Baglioni e suo storico compositore

Articoli correlati

Chi era Walter Savelli, storico pianista di Baglioni. L’addio del cantautoreIl mondo della musica italiana si stringe in un abbraccio attorno alla famiglia di Walter Savelli, pianista che per oltre trent’anni è stato l’ombra,...

Musica in lutto, è morto a Firenze Walter Savelli. Storico pianista di Claudio BaglioniFirenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre...

Tutto quello che riguarda Walter Savelli

Temi più discussi: Morto Walter Savelli, storico pianista di Baglioni: musica in lutto, il dolore di Firenze; Chi era Walter Savelli, storico pianista di Baglioni. L’addio del cantautore; Morto Walter Savelli, chi era lo storico pianista di Claudio Baglioni: la separazione e l'addio straziante del cantante; Addio a Walter Savelli, compositore e pianista per oltre 20 anni al fianco di Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni, l’addio straziante al suo pianista Walter Savelli: Maestro di musica e di vitaIl cantautore ha salutato con un post social il musicista scomparso oggi. Fu lui a curare l'intro al pianoforte di Mille giorni di te e di me. Ecco i dettagli. libero.it

Chi era Walter Savelli, storico pianista di Baglioni. L’addio del cantautoreNon una semplice dedica, ma un’ultima canzone che certamente avrebbe suonato: Claudio Baglioni dice addio all’amico pianista Walter Savelli. dilei.it

Musica in lutto, è morto a Firenze Walter Savelli. Storico pianista di Claudio Baglioni x.com

Oggi è un giorno di grande dolore per noi Baglioniani , uno di quelli che lasciano un vuoto difficile da colmare. Ci lascia un maestro vero, il Generale Walter Savelli: amico sincero, guida preziosa, musicista straordinario e presenza storica al fianco di Claudio. - facebook.com facebook