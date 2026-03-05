Otto marzo musei e parchi archeologici statali gratis per le donne | i siti aperti a Palermo e provincia

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, musei e parchi archeologici statali in tutta la Sicilia, tra cui Palermo e la sua provincia, saranno accessibili gratuitamente alle donne. La Regione Siciliana ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, permettendo così l’ingresso senza costi nei principali siti storici e culturali dell’isola.

Domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell'Isola.Un'iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana.