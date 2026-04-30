Un uomo è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione dopo aver molestato una quindicenne su un treno. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo ha cercato di trascinare la ragazza verso il bagno, ma lei è riuscita a divincolarsi e a raggiungere un’altra carrozza dove ha chiesto aiuto a dei passeggeri. La vicenda si è conclusa con la condanna in tribunale.

Ha molestato una quindicenne sul treno, cercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e a raggiungere un’altra carrozza dove erano presenti alcuni passeggeri per chiedere aiuto. Un fatto accaduto nel maggio 2022 per cui ora il Tribunale di Monza ha condannato con il rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione un trentacinquenne originario del Mali e residente a Cesano Maderno. Il giudice lo ha anche condannato al risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro alla vittima, ormai diventata maggiorenne e rappresentata dall’avvocata Jessica Sala. Il processo è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestò una 15enne in treno. Condannato a 2 anni e 8 mesi

Multi SubHe Was a Master Criminal. Now He's a 9YearOld Detective.

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Palpeggiò 15enne cercando di trascinarla nel bagno del treno: condannato 35enneSeveso (Monza Brianza), 29 aprile 2026 - Aveva palpeggiato una quindicenne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno.

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Molestò una 15enne in treno. Condannato a 2 anni e 8 mesiSeveso, il 35enne aggredì la ragazza tentando di trascinarla in bagno. La vittima era riuscita a scappare e chiedere aiuto in un’altra carrozza. ilgiorno.it

La 22enne: “Mi molestò sul letto d’ospedale, ho raccontato tutto perché non volevo accadesse ad altre persone. Non mi sono sentita creduta. Ho il terrore che lui mi venga a cercare e di notte mi sveglio all’improvviso” - facebook.com facebook