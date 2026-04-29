Un uomo di 35 anni è stato condannato dopo aver palpeggiato una ragazza quindicenne su un treno e aver tentato di trascinarla verso il bagno del convoglio. L’episodio è avvenuto a Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, il 29 aprile 2026. La ragazza ha denunciato l’accaduto, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’apertura di un procedimento giudiziario. La condanna è stata pronunciata nei giorni scorsi.

Seveso (Monza Brianza), 29 aprile 2026 - Aveva palpeggiato una quindicenne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e a raggiungere un'altra carrozza dove erano presenti altri passeggeri per chiedere aiuto. Un fatto accaduto nel maggio 2022 per cui ora il Tribunale di Monza ha condannato con il rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione un trentacinquenne originario del Mali e residente a Cesano Maderno. Il giudice lo ha anche condannato al risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro alla vittima, ormai diventata maggiorenne e rappresentata dall'avvocata Jessica Sala.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palpeggiò 15enne cercando di trascinarla nel bagno del treno: condannato 35enne

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