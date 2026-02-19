Molestò un minore talent scout condannato a 3 anni e 4 mesi

F.M., talent scout di 46 anni di Bologna, ha ricevuto una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per aver molestato un minore. La decisione arriva dopo che le accuse sono state confermate durante il processo, in cui si è evidenziato come l’uomo abbia approfittato della fiducia del ragazzo. La vicenda ha suscitato molto clamore nella comunità locale, che si interroga sulle misure di tutela adottate per i giovani. La sentenza è definitiva e sarà eseguita nelle prossime settimane.

La vittima aveva 11 anni all'epoca dei fatti. Il pm aveva chiesto 5 anni. Il giudice riconosce l'aggravante per minore di 14 anni e dispone una provvisionale da 10mila euro È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione un talent scout bolognese di 46 anni, F.M., accusato di violenza sessuale su un minore. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi. Il pm Luca Venturi, aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, che all'epoca dei fatti aveva 11 anni (oggi è maggiorenne), ha denunciato l'episodio diversi anni dopo. Secondo il racconto fornito agli inquirenti, le molestie sarebbero avvenute nell'abitazione dell'uomo, conoscente dei genitori del minore, mentre il ragazzino stava giocando alla Playstation.