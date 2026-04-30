Moldova la vicepremier | Pronti a rafforzare fianco est Ue e dimostrare che modello russo non è attrattivo

La vicepremier di un paese dell'Europa orientale ha affermato che il proprio governo è pronto a rafforzare la collaborazione con l'Unione europea lungo il confine est. Ha sottolineato l'impegno nel contribuire alla stabilità regionale e nel promuovere un modello europeo, in risposta alla presenza di un modello russo considerato meno attraente. La rappresentante ha anche evidenziato l'importanza di integrare ulteriormente il proprio paese nel progetto europeo, sia dal punto di vista economico che di sicurezza.

(Adnkronos) – "Portiamo un contributo strategico: completare la reintegrazione del continente, rafforzare la stabilità ai confini orientali e aggiungere un Paese che si sente europeo e vuole contribuire ulteriormente, sia economicamente sia in termini di sicurezza" all'Ue. Lo ha detto all'Adnkronos la vicepremier per l'Integrazione Europea della Repubblica di Moldova, Cristina Gherasimov. La prospettiva dell’adesione all’Unione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Italia intercetta jet russo: l’operazione sul fianco est della Nato Mali, la crisi che espone i limiti del modello russo nel SahelGli attacchi coordinati lanciati nel fine settimana in Mali segnano un punto di svolta nella crisi securitaria del Paese e sollevano interrogativi...