Italia intercetta jet russo | l’operazione sul fianco est della Nato

Il 20 marzo, la Nato ha reso noto che mercoledì 18 gli aerei da combattimento italiani hanno intercettato un jet russo durante un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico. L’operazione si è svolta sul fianco est dell’Alleanza Atlantica e ha coinvolto un velivolo russo nel contesto delle attività di monitoraggio in quella regione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.

(Adnkronos) – Tensione nei cieli tra Italia e Russia. Oggi, venerdì 20 marzo, la Nato ha comunicato che, mercoledì 18, aerei da combattimento italiani hanno intercettato un jet russo, nel corso di un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico. A darne notizia è stato il profilo X ufficiale della Nato @NATOAIRCOM: "Mercoledì, aerei da combattimento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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