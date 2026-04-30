Modifiche alla raccolta differenziata per il ponte del primo maggio a Montesilvano | i dettagli

Da ilpescara.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Montesilvano ha annunciato che le modalità di raccolta differenziata subiranno variazioni nelle giornate del primo e del 2 maggio. La comunicazione riguarda le utenze servite dal sistema di raccolta porta a porta. Le modifiche sono state rese note tramite avviso ufficiale, senza indicazioni di eventuali sospensioni o cambiamenti specifici nella frequenza o nelle modalità di conferimento dei rifiuti.

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere che per le giornate del 1 e 2 maggio ci saranno modifiche sulla raccolta dei rifiuti porta a porta. In particolare, in sinergia con Formula Ambiente e Pluchra Ambiente, venerdì 1 maggio il servizio è sospeso. Non verrà effettuato alcun.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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