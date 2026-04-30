Modifiche alla raccolta differenziata per il ponte del primo maggio a Montesilvano | i dettagli

L’amministrazione comunale di Montesilvano ha annunciato che le modalità di raccolta differenziata subiranno variazioni nelle giornate del primo e del 2 maggio. La comunicazione riguarda le utenze servite dal sistema di raccolta porta a porta. Le modifiche sono state rese note tramite avviso ufficiale, senza indicazioni di eventuali sospensioni o cambiamenti specifici nella frequenza o nelle modalità di conferimento dei rifiuti.

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere che per le giornate del 1 e 2 maggio ci saranno modifiche sulla raccolta dei rifiuti porta a porta. In particolare, in sinergia con Formula Ambiente e Pluchra Ambiente, venerdì 1 maggio il servizio è sospeso. Non verrà effettuato alcun.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Firenze, raccolta rifiuti: modifiche al servizio nella giornata del Primo maggioFIRENZE – In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1 maggio 2026, Plures Alia informa che,trattandosi di giornata festiva, la gran parte dei... Modifiche alla viabilità a Marghera per la festa del primo maggioIn occasione della manifestazione del 1° maggio per la festa del lavoro a Marghera - dove si svolgerà un evento con i segretari generali di Cgil,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festività del 25 aprile e 1° maggio: modifiche alla raccolta rifiuti; Bogliasco, al via la consegna dei kit per la raccolta differenziata: si parte il 28 aprile; Raccolta rifiuti e isole ecologiche: tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprile; Vittoria, raccolta rifiuti: modifiche per il 1° maggio. Raccolta differenziata per l'1 maggio: cosa cambia e come regolarsiNessuna variazione per il porta a porta nel giorno festivo, ma stop all’isola ecologica mobile a Villaggio Peruzzo e nuove modalità di conferimento da maggio fino a settembre ... agrigentonotizie.it Caltanissetta, variazione straordinaria nella raccolta differenziata per il 30 aprileA Caltanissetta cambia, per una sera, il calendario della raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha ... radiocl1.it Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram ift.tt/6p2jKL7 x.com MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA DELLA VALLE Per lavori di manutenzione fognaria, dal 4 maggio al 19 giugno 2026 nel tratto tra il civico 7 e corso Garibaldi: Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutta la durata del cantiere Divieto di tran - facebook.com facebook