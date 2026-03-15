Modena Femminile per le gialloblu vittoria convivente a Imola

Nel corso della seconda giornata della Poule Promozione, il Modena Femminile ha conquistato una vittoria importante sul campo dell'Imolese. Le gialloblu sono riuscite a portare a casa i tre punti in una trasferta considerata difficile. La partita si è conclusa con un risultato che testimonia la solidità della squadra in questa fase della competizione.

Seconda giornata della Poule Promozione, il Modena porta a casa un'importante e convincente vittoria dall'ostico campo dell'Imolese. Primo tempo bloccato, il Modena più intraprendete ma poco preciso nell'ultimo passaggio e nelle conclusioni e l'Imolese in vantaggio per un rigore assai dubbio; secondo tempo tutto di marca gialloblù con la remuntada finale che ha portato alla vittoria. Al 12 la prima conclusione in porta delle ragazze di Mister Muzzioli, corner battuto da Manfredi, Ferraro sul secondo palo controlla ed appoggia centralmente per la battuta di Cavandoli che termina alta sopra la traversa. Al 21' ancora Cavandoli a provare il destro dal limite dell'area grande Fiumi si distende e fa suo il pallone in due tempi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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