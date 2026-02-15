Lube Civitanova – Valsa Group Modena 2-3 | Impresa Gialloblù

Il team Valsa Group Modena ha vinto la partita contro Lube Civitanova con un punteggio di 3-2, dimostrando grande determinazione. La squadra emiliana ha iniziato il match con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Davyskiba e Porro in banda, Sanguinetti e Mati al centro e Perry come libero. Durante la partita, Modena ha mostrato un'intensa combattività, recuperando punti importanti negli ultimi set.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Gargiulo-Tenorio centrali con Balaso libero. I gialloblù cominciano subito forte, primo tempo di Sanguinetti e 8-10 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani insiste e allunga, attaccante di Porro per il 12-16 e timeout Medei. I padroni di casa provano a restare in corsa, ace di Nikolov per il 17-20 e timeout Giuliani. Il turno in battuta di Tizi-Oualou regala il primo set a Modena, 17-25 e 0-1.