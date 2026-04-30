Il primo maggio a Modena e nella provincia si sono svolte manifestazioni organizzate dai sindacati e concerti dei Rats, una band locale. Le piazze sono state animate da iniziative che uniscono l’attivismo sindacale e la musica dal vivo. Le celebrazioni hanno coinvolto diverse aree della città e dei comuni vicini, con eventi che hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini. La giornata ha combinato momenti di impegno collettivo con momenti di intrattenimento musicale.

?? Cosa sapere Sindacati e tradizioni locali animano le piazze di Modena e provincia il 1° maggio. Manifestazioni e concerti dei Rats collegano impegno politico e identità produttiva del territorio. Il 1° maggio 2026 vedrà la provincia di Modena animata da una rete di appuntamenti che collegano i sindacati, le bande cittadine e le tradizioni locali, con Modena città che ospiterà i vertici di Cgil, Cisl e Uil in piazza Grande alle ore 10. La giornata del Primo Maggio si prospetta come un mosaico d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena e provincia: sindacati in piazza e rock dei Rats il 1° maggio

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