Festa dei Lavoratori tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia
Il 1 maggio si svolgono numerosi eventi a Modena e nella provincia in occasione della Festa dei Lavoratori. La giornata è dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, promosso dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. In diverse località sono previsti incontri, manifestazioni e iniziative rivolte ai lavoratori e alle loro rappresentanze.
"Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale" è il tema della Festa dei Lavoratori 2026 promossa da Cgil Cisl Uil.Il lavoro dignitoso sarà il filo conduttore che caratterizzerà la manifestazione nazionale di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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