Festa dei Lavoratori tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia

Il 1 maggio si svolgono numerosi eventi a Modena e nella provincia in occasione della Festa dei Lavoratori. La giornata è dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, promosso dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. In diverse località sono previsti incontri, manifestazioni e iniziative rivolte ai lavoratori e alle loro rappresentanze.