Modena blitz all’isola ecologica | arrestati 4 ladri di metallo

Domenica 26 aprile, la polizia locale di Modena ha arrestato quattro persone durante un intervento all’isola ecologica Leonardo. I residenti sono stati fermati mentre cercavano di sottrarre metallo dall’area di raccolta. L’operazione ha portato all’arresto dei sospetti, che sono stati condotti in custodia. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto agenti in servizio nella zona.

? Cosa sapere Polizia locale arresta quattro residenti a Modena domenica 26 aprile all'isola ecologica Leonardo.. Sequestrati furgone e metalli per furto aggravato in un contesto di criminalità diffusa.. La polizia locale ha arrestato quattro uomini a Modena domenica 26 aprile nel primo pomeriggio, sorprendendoli mentre sottrassero rottami ferrosi presso l’isola ecologica Leonardo situata in via Nobili. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente dopo una segnalazione riguardante movimenti sospetti nell’area di raccolta. Una pattuglia è giunta sul posto accertando la presenza del gruppo, i cui componenti risultano tutti residenti in città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, blitz all’isola ecologica: arrestati 4 ladri di metallo Notizie correlate Blitz contro i ladri a Caserta, parente degli arrestati si lancia sui poliziotti dal primo piano: 5 agenti feritiTensioni si sono registrate durante l'operazione che ha portato la Polizia di Stato al fermo di 4 uomini, specializzati in furti e rapine nelle... Leggi anche: Ladri di metallo portano via pure il cancello della centrale idroelettrica Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz della Polizia locale di Modena all’isola ecologica Leonardo: fermate quattro persone; METALLI RUBATI, GIRO SENZA SOSTA: BLITZ ALL’ISOLA LEONARDO; Blitz all’impianto Leonardo. Nei guai quattro persone; Blitz della Volante in casa di un pusher, sequestrate droghe e un piccolo arsenale. Blitz della Polizia locale di Modena all’isola ecologica Leonardo: fermate quattro personeUn tempestivo intervento della Polizia locale di Modena ha consentito di interrompere un furto in atto all’interno di un’isola ecologica e di individuare i responsabili direttamente sul posto. È accad ... sassuolo2000.it METALLI RUBATI, GIRO SENZA SOSTA: BLITZ ALL’ISOLA LEONARDONumerose le segnalazioni che arrivano da mesi, sempre lo stesso schema: rubare metalli per rivenderli. All’isola ecologica Leonardo scatta il blitz della Polizia Locale: quattro persone sono state d ... tvqui.it Oggi l’interrogatorio del supervisore Var sotto accusa per Salernitana-Modena. Rocchi sceglie il silenzi. Ascoltato anche il “dissidente“ Abbattista: “L’indagine mi risarcisce moralmente, ho agito per giustizia” - facebook.com facebook Nuovo corso in panchina: Nikola Grbic è il nuovo allenatore di Modena Volley. Il club emiliano, dopo l’uscita di Alberto Giuliani diretto verso l’Olympiacos, sceglie il tecnico serbo, già CT della Polonia. La società dei fratelli Storci rilancia così con un investiment x.com