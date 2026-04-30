Modena blitz all’isola ecologica | arrestati 4 ladri di metallo

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile, la polizia locale di Modena ha arrestato quattro persone durante un intervento all’isola ecologica Leonardo. I residenti sono stati fermati mentre cercavano di sottrarre metallo dall’area di raccolta. L’operazione ha portato all’arresto dei sospetti, che sono stati condotti in custodia. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto agenti in servizio nella zona.

? Cosa sapere Polizia locale arresta quattro residenti a Modena domenica 26 aprile all'isola ecologica Leonardo.. Sequestrati furgone e metalli per furto aggravato in un contesto di criminalità diffusa.. La polizia locale ha arrestato quattro uomini a Modena domenica 26 aprile nel primo pomeriggio, sorprendendoli mentre sottrassero rottami ferrosi presso l’isola ecologica Leonardo situata in via Nobili. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente dopo una segnalazione riguardante movimenti sospetti nell’area di raccolta. Una pattuglia è giunta sul posto accertando la presenza del gruppo, i cui componenti risultano tutti residenti in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Modena, blitz all’isola ecologica: arrestati 4 ladri di metallo

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