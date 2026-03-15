ladri di metallo portano via pure il cancello della centrale idroelettrica

Una banda di ladri di metalli ha preso di mira la centrale idroelettrica di Rozzano, situata in via Aspromonte sul Lambro Meridionale. Durante l’ultimo colpo, hanno portato via anche il cancello della struttura, lasciando dietro di sé tracce di un’attività illecita nel Sud Milano. La zona è stata interessata più volte da furti di questo tipo negli ultimi mesi.

Ancora in azione la banda dei ladri di metalli nel Sud Milano. Questa volta il bersaglio è stata la centrale idroelettrica di Rozzano situata sul Lambro Meridionale, in via Aspromonte, al confine tra le frazioni di Quinto Stampi e Valleambrosia. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. I malviventi hanno agito con calma e probabilmente indisturbati per almeno un’ora, senza che nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo. La scoperta del furto è avvenuta solo al mattino, quando gli operatori della centrale, arrivati per iniziare il turno di lavoro, si sono trovati davanti una scena incredibile: il pesante cancello metallico d’ingresso era completamente sparito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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