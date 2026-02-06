Blitz contro i ladri a Caserta parente degli arrestati si lancia sui poliziotti dal primo piano | 5 agenti feriti

Durante un blitz a Caserta, alcuni ladri sono stati fermati dalla polizia. La scena si è fatta tesa quando un parente degli arrestati si è lanciato sui poliziotti dal primo piano, cercando di ostacolare le operazioni. Cinque agenti sono rimasti feriti durante l’azione, che ha portato al fermo di quattro uomini specializzati in furti e rapine nelle case. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’episodio ha scosso la zona.

Tensioni si sono registrate durante l'operazione che ha portato la Polizia di Stato al fermo di 4 uomini, specializzati in furti e rapine nelle abitazioni.

