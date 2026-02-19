Capodanno a Roccaraso ma è una truffa | denunciata una coppia di 50enni

A Roccaraso, una coppia di cinquantenni proveniente da Napoli ha truffato una donna locale durante i festeggiamenti di Capodanno. La vittima aveva acquistato un pacchetto turistico che si è rivelato inesistente, perdendo così i soldi investiti. I Carabinieri di Montella sono intervenuti dopo la denuncia della donna e hanno identificato i due uomini, che ora rischiano un processo. La truffa ha coinvolto anche altri clienti, facendo emergere un giro di false promesse legate a offerte per le vacanze.

I Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia di cinquantenni della provincia di Napoli, ritenuti responsabili del reato di truffa. Le indagini hanno consentito di accertare che i due, in vista delle festività di Capodanno, avrebbero pubblicato su un noto sito internet un annuncio per l'affitto di una casa vacanze a Roccaraso. Attraverso foto panoramiche dell'immobile e un prezzo particolarmente vantaggioso, sarebbero riusciti a indurre la vittima a ritenere l'offerta conveniente.