Basket A2 | Reggio Calabria la Viola cerca la decima vittoria e riscatto col Castellaneta al PalaCalafiore

Reggio Calabria punta al decimo sigillo: la Viola sfida Castellaneta per consolidare il primato. La Redel Viola Reggio Calabria cerca la decima vittoria consecutiva domenica 15 febbraio, ospitando al PalaCalafiore la Valentino Basket Castellaneta. Un match cruciale per la vetta della classifica, con i reggini desiderosi di riscattare la sconfitta dell’andata e consolidare il loro primato. L’incontro, diretto dalla coppia arbitrale Filesi-Filesi, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube Pallacanestro Viola. Una sfida che sa di riscatto. Dopo un avvio di campionato convincente, la Redel Viola si presenta all’appuntamento con Castellaneta forte di nove successi di fila, l’ultimo conquistato sul campo del Mola.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Domotek Reggio Calabria ha conquistato la decima vittoria consecutiva in Serie A3, spinta dalla voglia di mantenere il primato e allontanarsi dalle inseguitrici.

