Reggio Calabria sport giovanile in difficoltà | la Viola denuncia carenze strutturali e chiede investimenti urgenti

La Viola Reggio Calabria ha accusato problemi nelle strutture sportive della città, causando difficoltà nel settore giovanile. Il direttore generale Vita ha spiegato che gli impianti sono in condizioni pessime e chiedono interventi immediati per migliorare gli spazi dedicati ai giovani atleti. Un esempio concreto è il campo di allenamento, che da mesi presenta crepe profonde e rischia di essere inutilizzabile.

Viola Reggio Calabria, il GM Vita denuncia: "Strutture sportive al collasso, un danno per i giovani". Fortunato Vita, General Manager della Pallacanestro Viola Reggio Calabria, ha lanciato un appello urgente per migliorare le condizioni delle strutture sportive della città. Durante una conferenza stampa del 15 febbraio 2026, Vita ha espresso con fermezza il suo disappunto per una situazione che penalizza lo sviluppo dei giovani atleti e limita le opportunità per lo sport inclusivo. La denuncia apre un dibattito sulla necessità di investimenti e una gestione più efficace delle risorse dedicate allo sport giovanile.