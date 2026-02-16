La polizia ha ritrovato l’auto di Cristea Arben, ucciso durante la notte, dopo aver seguito alcune tracce lasciate nel fango. Accanto al corpo, gli investigatori hanno trovato uno zaino con attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti e ferri. I sospetti si concentrano sui complici, ancora in fuga e coperti dalla notte.

Uno zaino, abbandonato nel fango. Lì a pochi passi dal punto dove è morto Cristea Arben. Dentro ci sono grossi cacciaviti, picconi, ferri del mestiere. Quelli che l’albanese di 46 anni conosceva bene: sulle spalle precedenti specifici per furto. L’hanno abbandonato lì i suoi complici, come hanno fatto con l’amico ormai agonizzante. Non lo hanno soccorso, lo hanno lasciato morire in un vigneto, pochi metri dal rio che ha guadato con un balzo finendo "infilzato" dal paletto della recinzione anti-cinghiali. Una ferita profonda alla gamba, all’altezza dell’arteria femorale, che non gli ha dato scampo: è morto dissanguato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo di notte, ritrovata l’auto. Zaino di attrezzi vicino al corpo. I complici coperti nella loro fuga

Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti.

Nella notte a Spinaceto si sono uditi diversi colpi di pistola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.