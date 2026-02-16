Colpo di notte ritrovata l’auto Zaino di attrezzi vicino al corpo I complici coperti nella loro fuga
La polizia ha ritrovato l’auto di Cristea Arben, ucciso durante la notte, dopo aver seguito alcune tracce lasciate nel fango. Accanto al corpo, gli investigatori hanno trovato uno zaino con attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti e ferri. I sospetti si concentrano sui complici, ancora in fuga e coperti dalla notte.
Uno zaino, abbandonato nel fango. Lì a pochi passi dal punto dove è morto Cristea Arben. Dentro ci sono grossi cacciaviti, picconi, ferri del mestiere. Quelli che l’albanese di 46 anni conosceva bene: sulle spalle precedenti specifici per furto. L’hanno abbandonato lì i suoi complici, come hanno fatto con l’amico ormai agonizzante. Non lo hanno soccorso, lo hanno lasciato morire in un vigneto, pochi metri dal rio che ha guadato con un balzo finendo "infilzato" dal paletto della recinzione anti-cinghiali. Una ferita profonda alla gamba, all’altezza dell’arteria femorale, che non gli ha dato scampo: è morto dissanguato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomat
Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti.
Spinaceto, colpi di pistola nella notte: la chiamata al 112, i rumori sospetti e l’auto in fuga
Nella notte a Spinaceto si sono uditi diversi colpi di pistola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colpo di notte, ritrovata l’auto. Zaino di attrezzi vicino al corpo. I complici coperti nella loro fuga; La morte nel silenzio di Hanna: Non è certo che fu un omicidio. La perizia scagiona l’ex compagno; Mantova e il Var delle polemiche: ma in primis va ritrovata la fame; Ragusa, il colpo in banca finisce male: i banditi lasciano la cassaforte (con 60mila euro) nei campi.
Pozzuoli, assalto al bancomat di Piazza Capomazza: camion usato come un arietePozzuoli. Assalto con camion ariete nella notte ai danni della filiale Unicredit di Piazza Capomazza. Intorno alle 4 una banda di malviventi ha ... msn.com
Nina, l’Oss morta nell’incidente per un colpo di sonno dopo il turno di notte in ospedaleRavenna, 5 dicembre 2025 – Si chiamava Nina Cristian, aveva 58 anni e aveva appena finito il turno di notte come Oss all’ospedale Santa Maria delle Croci a Ravenna. E non si esclude che sia stato ... ilrestodelcarlino.it
Colpo doppio, l’altra notte, al nucleo industriale di Avezzano, dove ignoti hanno preso di mira due aziende operanti nel settore dei prodotti alimentari I dettagli #LAquila #Cronaca facebook