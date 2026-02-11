Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli trovati targa e paraurti dell'auto vicino a un fiume | ricerche in corso

Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta. I vigili del fuoco cercano l'auto scomparsa nel fiume vicino a Tivoli. La targa e il paraurti sono stati trovati sugli argini, ma dell’auto nessuna traccia. Le forze dell’ordine stanno ispezionando il corso d’acqua e le zone circostanti, sperando di trovare nuovi indizi sulla scomparsa dell’uomo.

I vigili del fuoco cercano in un fiume l'auto di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli. La targa e il paraurti trovati vicino agli agli argini. TIVOLI – Alessandro Giannetti, la targa dell'auto ritrovata in riva all'AnieneAl momento è soltanto un'ipotesi. L'ipotesi più tragica. Sono concentrate sul fiume Aniene le ricerche di Alessandro Giannetti, il giovane di Tivoli scomparso da domenica mattina 8 febbraio. TIVOLI – Alessandro Giannetti scomparso da 4 giorniSi chiama Alessandro Giannetti, è un giovane di Tivoli e di lui non si hanno più notizie da domenica mattina 8 febbraio. Per questo da martedì 10 il papà Franco e la mamma Katia hanno lanciato un appello. Questa è la macchina di Alessandro Giannetti, scomparso da lunedì mattina alle 5 da Tivoli (Roma) Chiunque la vedesse la segnali alle forze dell'ordine x piacere. Lo stanno cercando ovunque. La famiglia è disperata

