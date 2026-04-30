Una giovane donna di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un burrone tra Cecima e Serra del Monte. La scomparsa della ragazza era stata segnalata da alcuni giorni, e il suo corpo è stato ritrovato ieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze della morte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Corpo di una ventiduenne di Voghera trovato ieri in un burrone tra Cecima e Serra del Monte.. La Procura di Pavia indaga su omicidio o caduta dopo il ritrovamento di ecchimosi sul corpo.. Il ritrovamento di una ragazza di 22 anni in una scarpata tra Cecima e la frazione di Serra del Monte, avvenuto ieri intorno alle ore 10:00, ha attivato immediatamente i protocolli della Procura di Pavia e dei carabinieri provinciali. Un passante che percorreva la strada in salita verso la località di Serra del Monte ha individuato il corpo della giovane tra la vegetazione fitta e l’erba alta. La vittima si era allontanata da casa mercoledì scorso ed era stata ufficialmente denunciata dai genitori giovedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Cecima: cercata da giorni, trovata morta nel burrone

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