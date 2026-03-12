Daniela Giordano Così il Politecnico delle Arti sta ridisegnando la formazione artistica a Bergamo

Il Politecnico delle Arti a Bergamo sta rinnovando il suo approccio formativo, secondo quanto affermato dalla direttrice dell’istituzione. L’obiettivo è trasformare l’ambiente in un punto di riferimento culturale, integrando percorsi di formazione artistica con attività di ricerca e produzione. La direttrice ha spiegato che questa trasformazione coinvolge nuove modalità di insegnamento e un’attenzione crescente alle pratiche creative.

Intervista. La direttrice spiega come l'istituzione stia diventando un'infrastruttura culturale tra formazione, ricerca e connessioni con il mondo del lavoro Quella con Daniela Giordano è la terza intervista del progetto editoriale che vuole fotografare il sistema culturale della città di Bergamo. Direttrice del Politecnico delle Arti, Giordano guida una realtà giovane e in trasformazione, nata dalla fusione tra il Conservatorio «Gaetano Donizetti» e l'Accademia di Belle Arti «Giacomo Carrara» e oggi impegnata a consolidare identità, offerta formativa e ruolo nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale. L'intervista si muove dentro...