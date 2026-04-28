WTA Madrid 2026 | Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per Andreeva

Nel torneo WTA 1000 di Madrid, disputato sulla terra battuta in altura, si sono qualificati per le semifinali della parte alta del tabellone femminile. La statunitense Hailey Baptiste ha eliminato la testa di serie numero uno, mentre la russa Mirra Andreeva ha avuto la meglio sulla sua avversaria con un risultato facile. La prima sfida sarà tra Baptiste e Andreeva, che hanno dimostrato di essere in buona forma.

Si delinea la semifinale della parte alta del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid: nel torneo giocato in altura sulla terra battuta iberica, infatti, il primo match del penultimo atto sarà tra la statunitense Hailey Baptiste e la russa Mirra Andreeva. Nel primo quarto di finale la russa Mirra Andreeva, numero 9 del seeding, elimina la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 24, con lo score di 7-6 (1) 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Nel primo se la canadese scappa sul 3-1 grazie al break a zero del quarto game, ma subisce il controbreak nel settimo gioco. Nel dodicesimo game Fernandez manca tre set point e viene punita da Andreeva, che al tiebreak si impone per 7-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026: Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per Andreeva Notizie correlate WTA Madrid: Baptiste elimina Paolini al terzo turno, l’azzurra si ferma ai sedicesimiJasmine Paolini cede 7-5 6-3 alla statunitense numero 32 del mondo in un’ora e 49 minuti. WTA Madrid 2026: Noskova e Potapova eliminano Gauff e Rybakina! Sabalenka e Andreeva rischiano, ma vanno ai quartiSi chiude dopo mezzanotte, di nuovo, il programma al WTA 1000 di Madrid (ma avremmo potuto dire lo stesso anche si fosse trattato del Masters 1000... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Paolini-Baptiste: highlights Wta Madrid 2026; Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Paolini sconfitta al Wta Madrid 2026, Baptiste vince in due set. WTA 1000 Madrid 2026: Baptiste annulla sei match point ed elimina Aryna SabalenkaImpresa clamorosa nella sessione serale del WTA 1000 di Madrid: Hailey Baptiste supera la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(6), annullando ben sei match point e ... spaziotennis.com WTA Madrid 2026: Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per AndreevaSi delinea la semifinale della parte alta del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid: nel torneo giocato in altura sulla terra battuta ... oasport.it Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com