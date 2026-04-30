Una bambina di sei anni, rimasta coinvolta in un incidente a Catanzaro, è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova fuori pericolo. Dopo aver subito un intervento di riparazione dell’aorta e aver affrontato lesioni agli organi, mostra segnali di miglioramento. È l’unica sopravvissuta tra i membri coinvolti nell’incidente. La bambina si trova sotto cure intensive e la sua condizione viene monitorata attentamente dai medici.

? Cosa sapere Maria Luce, 6 anni, è fuori pericolo al Gaslini di Genova dopo la caduta a Catanzaro.. La bambina mostra segni di guarigione dopo la riparazione dell'aorta e le lesioni agli organi.. Maria Luce, la bambina di 6 anni che ha miracolosamente superato il dramma avvenuto a Catanzaro, mostra segni clinici rassicuranti presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova dopo il tragico evento che ha Anna Democrito, di 46 anni, precipitare dal terzo piano con i suoi tre figli. Il quadro clinico della piccola, l’unica sopravvissuta alla caduta che tra martedì e mercoledì ha strappato la vita al piccolo Nicola di soli 4 mesi e al fratellino Giuseppe di 4 anni, ha subito un’evoluzione positiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo a Genova: Maria Luce, l’unica sopravvissuta, è fuori pericolo

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