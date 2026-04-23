Maria Luce, la bambina di sei anni coinvolta nella tragedia a Catanzaro, si trova attualmente all’Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata. I medici stanno monitorando le sue condizioni senza fornire dettagli sulle sue reali condizioni di salute. La piccola è l’unica sopravvissuta tra le persone coinvolte nell’incidente avvenuto ieri nella città calabrese.

La piccola Maria Luce, la bimba di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta ieri a Catanzaro, è al momento ricoverata presso l’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova. La bambina è l’unica sopravvissuta dopo che sua mamma, Anna Democrito di 46 anni, si è tolta la vita gettandosi dal balcone insieme ai suoi figli. Due bimbi, fratellini di Maria Luce, sono deceduti sul colpo. (ANSA FOTO) – Notizie.com La piccola è arrivata a Genova intorno alle 2 della scorsa notte. I medici del Gaslini hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Come sta Maria Luce? La bimba sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro è al Gaslini di Genova: le parole dei medici

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