Minori Meter | nessuna voce fragile resti inascoltata

Per la 30ª volta, in occasione della Giornata dei bambini vittime, l’associazione Meter ha diffuso il suo dossier 2025 dedicato alle violenze e agli abusi sui minori. Fondata da un sacerdote, l'organizzazione si impegna a tutelare i diritti dei bambini e a contrastare le violazioni che colpiscono i più giovani. L’evento ha visto la presentazione di dati e analisi raccolti dall’associazione nel corso dell’ultimo anno.

Violenze e abusi sui minori: nessuna voce fragile rimanga inascoltata. In occasione della 30ª edizione della Giornata dei bambini vittime, l’associazione Meter, fondata da Don Fortunato Di Noto, ha presentato il dossier 2025. Servizio di Amelia Cartia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Minori, Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata Minori, Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata Notizie correlate Procura autorizza scavo sulla scogliera, ma nessuna traccia evidente dei resti di RobertaUGENTO - Nessun esito apparente e concreto, anche se la speranza non si acquieta e i legali della famiglia Martucci, gli avvocati Valentina Presicce... Leggi anche: Legge sulla montagna e nuovi criteri di classificazione, l'appello di 19 sindaci ad Acquaroli: «Nessuna comunità resti esclusa» Altri aggiornamenti Si parla di: Bambini adescati nei videogiochi, abusati in famiglia: il disagio invisibile di una generazione lasciata sola. Tutela minori. Meter: Nessuna voce fragile rimanga inascoltataSono stati 110 i casi seguiti dall’Associazione Meter nel 2025. È uno dei dati emersi nel dossier Fragili voci, un’analisi puntuale sulle richieste d’aiuto giunte al Centro ascolto nell’ultimo anno, ... difesapopolo.it Minori: a Piazza San Pietro il 3 maggio la 30ª Giornata Bambini Vittime dell’associazione Meter sul tema Mai più soliSi terrà il 3 maggio, a Piazza San Pietro, la 30ª edizione della Giornata Bambini Vittime promossa da Associazione Meter, impegnata da quasi quarant’anni nella tutela dei minori e nel contrasto alla ... agensir.it