Legge sulla montagna e nuovi criteri di classificazione l' appello di 19 sindaci ad Acquaroli | Nessuna comunità resti esclusa
Il sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieri, ha preso posizione contro la nuova legge sulla montagna, accusando il governo di ridurre le comunità a semplici numeri. La sua protesta arriva dopo le modifiche ai criteri di classificazione dei comuni montani, che rischiano di escludere alcune realtà locali. In una lettera aperta, Giampieri e altri 18 sindaci chiedono che nessuna comunità venga lasciata fuori dal riconoscimento. Gli amministratori temono che le nuove regole possano penalizzare i paesi più piccoli e meno popolosi, creando ancora più disuguaglianze tra le zone del territorio. La discussione sulla legge continua
CUPRAMONTANA – «La montagna non può essere ridotta a una soglia numerica». Sono le parole del sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieri, che critica la nuova legge sulla montagna, alla luce delle recenti modifiche, e in particolare i criteri di classificazione dei comuni montani, che a suo avviso rischiano di escludere territori che ne hanno tutte le caratteristiche concrete: distanza dai servizi, fragilità infrastrutturale, dissesto idrogeologico e spopolamento. «La nuova Legge sulla Montagna (L.1312025) rappresenta un passaggio strategico per il futuro dei territori montani e delle aree interne.🔗 Leggi su Anconatoday.it
