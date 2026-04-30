Una minorenne è stata denunciata dopo aver tentato di truffare un’anziana di 85 anni a Padova. La ragazza, incensurata, era partita da Napoli in treno e si era recata nell’abitazione della donna, situata in zona Montà, tentando di usare la tecnica del falso maresciallo. La Polizia ha identificato e denunciato il giovane, che aveva pianificato l’inganno.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia ha denunciato un 16enne incensurato, partito in treno da Napoli e giunto a Padova dove ha tentato di truffare una donna di 85 anni presso la sua abitazione in zona Montà con la tecnica del falso maresciallo. La donna ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto qualificatosi come maresciallo che ha appunto tentato di convincerla che il veicolo di sua proprietà era stato usato per fare una rapina in una gioielleria il 20 aprile. L’uomo ha intimato alla donna di racimolare tutti i monili in oro per una successiva comparazione con gli oggetti rapinati. La vittima ha chiesto la presenza di una vicina di casa, informandola del fatto e chiedendole di aspettare con lei l’arrivo del carabiniere e quando si sono trovate faccia a faccia lo hanno incalzato di domande facendogli capire che aera un truffatore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minore tenta di truffare anziana con tecnica falso maresciallo, denunciato

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