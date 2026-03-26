Un uomo di 44 anni è stato denunciato dopo aver tentato di truffare un’anziana presso la sua abitazione. Prima di arrivare, alcuni complici avevano chiamato la donna, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine e affermando che la figlia era coinvolta in un procedimento giudiziario. L’uomo si è presentato come un perito dei carabinieri, tentando di convincere l’anziana a consegnargli denaro.

L'uomo è stato bloccato dalla polizia ferroviaria in stazione, era appena arrivato da Napoli a Parma per concludere il raggiro Ha tentato di truffare un'anziana fingendosi un perito dei carabinieri. Un 44enne si è recato presso l'abitazione di una donna, che era stata prima contattata da alcuni complici che si sono finti appartenenti alle forze dell'ordine, sostenendo che la figlia era stata coinvolta in un procedimento giudiziario. Per questo motivo la donna avrebbe dovuto consegnarli soldi e gioielli. Grazie alla polizia ferroviaria e alla Questura di Parma il truffatore è stato intercettato, bloccato e denunciato. La Polizia Ferroviaria di Parma il 18 marzo ha identificato un 44enne italiano, apparso da subito particolarmente nervoso e intento a sottrarsi agli accertamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Tenta di truffare un'anziana fingendosi un perito dei carabinieri: 44enne denunciato

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