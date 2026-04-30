Ministro degli Esteri israeliano | Hamas dietro la Flotilla

Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato che Hamas è alla guida della provocazione della flottiglia, lavorando con provocatori professionisti. Secondo le sue parole, l’obiettivo di questa azione sarebbe quello di sabotare la fase successiva del piano di pace proposto dall’amministrazione statunitense. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle responsabilità e delle motivazioni dietro l’incidente nel Mediterraneo.

”La forza motrice dietro la provocazione della flottiglia è Hamas, in collaborazione con provocatori professionisti, con l’obiettivo di sabotare la transizione alla seconda fase del piano di pace di Trump”. Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota, aggiungendo che ”Israele si impegna a garantire la libertà di navigazione. Dato l’elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un’escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ministro degli Esteri israeliano: “Hamas dietro la Flotilla” Notizie correlate Israele ferma la Flotilla vicino a Creta e arresta 400 attivisto: "C’è Hamas dietro di loro". Si attiva la FarnesinaNella tarda serata di ieri, la Flotilla è stata raggiunta in acque internazionali da alcuni motoscafi israeliani, che hanno intimato alle barche di... Israele ferma la Flotilla vicino a Creta e arresta 400 attivisti: "C’è Hamas dietro di loro". Si attiva la FarnesinaNella tarda serata di ieri, la Flotilla è stata raggiunta in acque internazionali da alcuni motoscafi israeliani, che hanno intimato alle barche di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ucraina chiede a Israele di sequestrare nave con grano rubato da Mosca; Accordo Ue-Israele, dai ministri degli Esteri Ue nessuna decisione sulla sospensione; Israele ufficializza la nomina del primo ambasciatore in Somaliland; Ucraina accusa Israele di import di grano rubato dai territori occupati russi. Accordo Ue-Israele, dai ministri degli Esteri Ue nessuna decisione sulla sospensioneRiunione di ministri degli Esteri in Lussemburgo, ma nessuna decisione. Albares: 'Ma anche altre opzioni vanno bene' (ANSA) ... ansa.it Operazione militare contro la Flottilla, Farnesina chiede informazioni a Israele(ANSA) - ROMA, 29 APR - 'Il Ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flottilla salpate nei giorni scorsi per una navigazione v ... tuttosport.com La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ospite di Bianca Berlinguer, il giornalista Rai martedì sera av - facebook.com facebook Il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Ho parlato con il ministro Abodi: non interverrà a gamba tesa sul calcio» x.com