Il viceministro della giustizia ha dichiarato che il governo non ha responsabilità riguardo alla vicenda coinvolgente Minetti. Ha precisato che l'esecutivo non è coinvolto e che non ci sono collegamenti tra l'amministrazione e questa situazione. La comunicazione è arrivata in risposta a recenti sviluppi e si è concentrata sulla distinzione tra le parti coinvolte. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito al momento.

Il viceministro della giustizia Sisto si è espresso sul caso Minetti garantendo che il governo non c'entra nulla su questa questione. Nel frattempo Marco Travaglio garantisce che "le puntate non finiscono qui" Oggi il viceministro della giustiziaSistoè intervenuto aL’Aria che tiraed ha parlato della questione che riguardaNicole Minettisu cui si sta discutendo molto. Infatti l’igienista dentale immischiata nelcaso Rubyha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica per stare vicina a suo figlio, gravemente malato. Ma dopo un’inchiesta delFatto Quotidianosi è scoperto che quel bambino in realtà fosse adottato in Uruguay e che lei e Cipriani – il suo compagno- avrebbero fatto di tutto per prendere proprio quel minore su cui adesso ruotano diversi punti interrogativi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minetti, viceministro Sisto: “Il governo non ha alcuna responsabilità”

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