Prove di dialogo tra governo e Anm Il viceministro Sisto | Ora riforme insieme

Il governo e l’Associazione nazionale magistrati hanno avviato un confronto dopo la contestata riforma della giustizia approvata di recente. Il viceministro ha dichiarato che ora si lavorerà insieme per realizzare delle riforme condivise. Il dialogo si inserisce nel quadro di una fase in cui entrambe le parti si sono assunte responsabilità per le difficoltà incontrate alle urne.

Il nuovo dialogo tra governo Meloni e magistrati nasce sulle ceneri della riforma della Giustizia. La mano è tesa da entrambe le parti, Esecutivo e toghe, e comincia dalla presa di responsabilità assunta dal Guardasigilli per la débâcle alle urne. "Le sconfitte politiche si pagano, è inutile far finta di nulla", dice Nordio, che però annuncia l’intenzione di voler terminare un "percorso di riforme entro quest’anno". L’ Associazione nazionale dei magistrati coglie il messaggio e si dice pronta a tornare sugli otto punti da cui si è partiti il 5 marzo del 2025, con un primo incontro a Palazzo Chigi: quel confronto di fatto non è mai partito, oscurato dalla partita sulla legge per la separazione delle carriere e i due Csm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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