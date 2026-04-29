Il viceministro ha spiegato che, in assenza di una delega specifica, il Ministero della Giustizia riceve dalla Presidenza della Repubblica la richiesta di grazia e i relativi documenti. Questi vengono poi trasmessi alla Procura Generale per le indagini e le verifiche necessarie sui presupposti della domanda. Il viceministro ha inoltre affermato che, con un nuovo parere della Procura, non si procederà alla revoca della grazia, ma l’atto sarà considerato nullo.

“Non c’è una delega, il ministero della Giustizia riceve dalla Presidenza della Repubblica l’istanza con i documenti che trasmette alla Procura Generale per le indagini e attività di verifica di quelli che sono i presupposti della domanda (di grazia, ndr). La Procura Generale ha autonomia ampia, assoluta, di poter decidere quali sono le migliori indagini per poter raggiungere l’obiettivo di istruire la pratica che è stata poi è sottoposta alla Procura Generale, (con parere, ndr) non vincolante e poi del Ministero della Giustizia, con parere obbligatorio ma non vincolante, quindi non c’è nessuna delega”. Così il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, spiega l’ iter tecnico che ha portato alla concessione della grazia da parte del Presidente Mattarella a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il viceministro Sisto: “La grazia a Minetti? Con un nuovo parere della Procura, non ci sarà revoca ma l’atto sarà nullo”

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