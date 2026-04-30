Una sentenza arrivata dall’Uruguay ha chiarito le motivazioni riguardanti l’adozione di un bambino, nel contesto del caso Minetti. Nelle motivazioni si legge che i genitori avevano abbandonato il bambino al momento della sua nascita. La decisione si basa sulle circostanze dell’abbandono e sulla valutazione legale delle condizioni dei genitori al momento dell’adozione. La sentenza rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

Il minore “era stato abbandonato” e per questo è stata “accolta la domanda” di adozione, dichiarando il bambino “definitivamente separato dai genitori”, con “la decadenza della potestà genitoriale”. È quanto è scritto nella sentenza del 15 febbraio 2023 emessa dal tribunale di Maldonado sul bimbo adottato da Nicole Minetti, riportata da ‘Il Corriere della Sera’, ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Repubblica’. Nelle motivazioni si legge che “i genitori hanno abbandonato il bambino al momento della sua nascita e non si sono presentati all’Inau (Istituto nazionale per bambini e adolescenti in Uruguay) per avere notizie di lui”. Per questo, “si è deciso...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caso Minetti, la sentenza dall’Uruguay sull’adozione

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