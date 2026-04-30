La Procura di Milano ha avviato una richiesta all'Interpol per verificare la validità della grazia concessa a Nicole Minetti. L'azione riguarda la procedura di controllo sulla documentazione e sulla legittimità del provvedimento. La richiesta si inserisce in un procedimento avviato dalla Procura, senza coinvolgimenti diretti di altre autorità o soggetti. L'Interpol dovrà ora confermare o smentire l'efficacia della grazia nel contesto legale.

? Cosa sapere La Procura di Milano attiva l'Interpol per verificare la grazia concessa a Nicole Minetti.. Gli accertamenti in Uruguay mirano a stabilire se ribaltare il parere del Quirinale.. La Procura generale di Milano ha attivato una serie di verifiche internazionali per accertare la validità dei presupposti che hanno portato alla concessione della grazia a Nicole Minetti, con l’obiettivo di stabilire se sia necessario ribaltare il parere precedentemente espresso. Il sostituto della Procura generale Gaetano Brusa ha delegato i compiti di approfondimento all’Interpol, avviando una ricerca che punta direttamente alle radici delle procedure avvenute all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minetti, la Procura attiva l’Interpol per verificare la grazia

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