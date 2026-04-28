La Procura generale di Milano ha annunciato che condurrà approfondite verifiche sulla questione della grazia concessa a Nicole Minetti, coinvolgendo anche l’Interpol. La decisione arriva in seguito a quanto riferito, e le indagini saranno svolte in modo approfondito e complessivo, senza specificare ulteriori dettagli o eventuali sviluppi. La collaborazione con l’Interpol mira a verificare eventuali elementi di competenza internazionale nel caso.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo"

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